В МВФ сообщили о подъеме экономической активности в Китае из-за сдерживания коронавируса

Меры, направленные на сдерживание распространения нового коронавируса, привели к началу восстановления экономической активности в КНР. Такой вывод содержится в опубликованной в понедельник статье экономистов Международного валютного фонда (МВФ) Гиты Гопинат, Джона Блюдорна и Дамиано Сандри, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Производственная активность на развивающихся рынках резко сокращается, но в Китае наблюдается ее умеренное восстановление", - отмечают они. "Восстановление в Китае, хоть и ограниченного масштаба, воодушевляет. Оно говорит о том, что меры сдерживания могут позволить успешно контролировать ситуацию с эпидемией и заложить основу для возобновления экономической активности", - убеждены в МВФ.

"Однако существует очень большая неопределенность по поводу дальнейшего развития ситуации с пандемией, и нельзя исключать возобновления распространения (коронавируса) в Китае и других странах", - предупредили специалисты.

В статье подчеркивается, что пандемия привела к рецессии в мировой экономике. "В 2020 году она будет хуже, чем при мировом финансовом кризисе", - убеждены экономисты. Они отметили также, что "экономические последствия пандемии уже начинают сказываться на Соединенных Штатах с беспрецедентной степенью и скоростью". "За последние две недели марта почти 10 млн человек [в США] подали заявки на получение пособий по безработице", - напомнили в МВФ.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса. По ее словам, эта рецессия намного хуже, чем глобальный финансовый кризис.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.