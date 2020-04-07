В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 16,5 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Канаде за последние сутки увеличилось более чем на 1,1 тыс., до 16 667. Об этом сообщил в понедельник Минздрав страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На данный момент тест на наличие коронавируса прошли свыше 336 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (8 580), Онтарио (4 347) и Альберта (1 348). В ведомстве отметили, что всего с начала пандемии госпитализировали 702 заразившихся, 204 из них потребовалась интенсивная терапия, остальные лечатся дома.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 323 инфицированных умерли, более 3,6 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

Более половины канадских провинций ввели чрезвычайное положение. 21 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил возможность объявления чрезвычайной ситуации на всей территории страны, а 29 марта сообщил, что в случае ухудшения обстановки на борьбу с пандемией могут мобилизовать военных.