Япония согласилась заплатить за перенос Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласился с тем, что расходы на перенос Олимпийских игр лягут на принимающую сторону, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах Японии с Международным олимпийским комитетом.

Отметим, что летние Олимпийские игры в Токио могут открыться 23 июня 2021 года.

Как ранее сообщал New York Times, такую дату в качестве возможной рассматривают организаторы Олимпиады.

Олимпиада была перенесена из-за пандемии коронавируса. Впрочем, это же касается и других соревнований подобного рода.