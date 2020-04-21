Япония согласилась заплатить за перенос Олимпиады
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласился с тем, что расходы на перенос Олимпийских игр лягут на принимающую сторону, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Соответствующая договоренность была достигнута на переговорах Японии с Международным олимпийским комитетом.
Отметим, что летние Олимпийские игры в Токио могут открыться 23 июня 2021 года.
Как ранее сообщал New York Times, такую дату в качестве возможной рассматривают организаторы Олимпиады.
Олимпиада была перенесена из-за пандемии коронавируса. Впрочем, это же касается и других соревнований подобного рода.
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