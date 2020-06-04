В Бразилии зафиксировано рекордное число смертей из-за коронавируса за сутки

Число умерших из-за коронавируса в Бразилии выросло за сутки на 1 349, до 32 548, таким образом, побит рекорд, установленный днем ранее (1 262). Об этом свидетельствует официальная статистика, опубликованная в среду вечером министерством здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бразилия по числу летальных исходов стремительно догоняет Италию, где, по информации властей, на данный момент насчитывается 33 601 умерший из-за коронавируса.

Причины еще 4,1 тыс. смертей в Бразилии, которые также могут быть связаны с коронавирусом, выясняются. Согласно обновленной сводке Минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 584 016, из которых за последние 24 часа выявлено 28 633. Выздоровели 238 617 человек.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается почти 123,5 тыс. инфицированных и свыше 8,2 тыс. умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (свыше 59,2 тыс. инфицированных), где из-за коронавируса умерли 6 010 человек. Третьим стала северо-восточная Сеара (более 56 тыс. инфицированных и 3 605 умерших).

Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (почти 36,5 тыс. заразившихся и 3 012 умерших) и Мараньян (более 38,1 тыс. инфицированных и 1 028 умерших), а также в штатах Амазонас (свыше 44,3 тыс. инфицированных и 2 138 умерших) и Пара (более 44,7 тыс. инфицированных и 3 193 умерших) на севере страны.