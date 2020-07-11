В Японии автомобиль въехал в помещение супермаркета
Легковая машина пробила в субботу стеклянную витрину и въехала в помещение супермаркета в городе Саппоро на севере Японии. Как сообщило агентство Kyodo, в результате инцидента травмы получили два человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС
Отмечается, что пострадавшая 80-летняя женщина находится в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии называют тех, чья смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре. Кроме того, ранение в области лица зафиксировано у 90-летного мужчины.
По информации телеканала NHK, полиция в настоящий момент устанавливает обстоятельства произошедшего.
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