Абэ впервые после объявления о желании уйти в отставку посетил больницу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу посетил больницу в одном из центральных районов Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства проходит медицинское обследование впервые после 28 августа, когда он объявил о намерении покинуть свою должность из-за ухудшения состояния здоровья.

Отмечается, что ранее японский премьер посещал это медицинское учреждение 17 и 24 августа.

После объявления о желании уйти в отставку Абэ сообщил правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Выборы председателя ЛДП состоятся 14 сентября, а 16 сентября парламент соберется на экстренное заседание, на котором утвердит нового премьер-министра.