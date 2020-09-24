В правящей партии Японии призвали провести учения с США у островов Сенкаку

Группа членов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии призвала правительство страны провести военные учения совместно с США в районе остовов Сенкаку, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом в четверг сообщает газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что соответствующая инициатива связана со стремлением группы укрепить присутствие Японии в этом регионе. Кроме того, авторы предложения обратились к правительству с просьбой расширить обмен информацией с властями Тайваня по поводу действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.