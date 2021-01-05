Власти Японии намерены 7 января ввести на месяц режим ЧС в столичном регионе

Правительство Японии рассматривает возможность введения 7 января сроком на месяц режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что тем самым кабинет министров намерен сократить время работы местных заведений общепита, в которых возникает высокий риск заразиться коронавирусом, а также ограничить проведение массовых мероприятий.

Ранее агентство Kyodo сообщало о планах правительства ввести режим ЧС с 9 января.

4 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство изучит вариант введения режима ЧС в связи с ухудшением ситуации с распространением нового коронавируса в зоне Большого Токио. 2 января призыв к властям о введении режима озвучили губернаторы префектур этого региона.

Ситуация с коронавирусом в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись. Общее число случаев заражения превысило 249 тыс., зафиксировано более 3,6 тыс. летальных исходов. Для борьбы с пандемией власти приостановили действие программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel до 11 января и попросили владельцев заведений общепита в крупных городах сократить время их работы.

Режим ЧС действовал в Японии в апреле и мае 2020 года во время первой волны пандемии. Никаких жестких ограничений на передвижение и штрафов в этот период не вводилось. Жителей страны настоятельно попросили не покидать дома без необходимости, также по просьбе властей закрылись образовательные учреждения, торговые центры, ночные клубы, бары, музеи, театры и другие объекты. Компании перевели большинство сотрудников на удаленную работу. Рестораны и кафе работали по сокращенному графику, преимущественно только навынос. При этом в период второго всплеска заболеваемости (в июле и августе) власти не стали принимать аналогичные меры.