Власти Китая ввели карантин в 11-миллионном городе из-за вспышки COVID-19

Власти приостановили транспортное сообщение с 11-миллионным городом Шицзячжуан (административный центр провинции Хэбэй, Северный Китай) из-за вспышки COVID-19. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил заместитель губернатора провинции Хэбэй Сюй Цзяньпэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Жителям городов Шицзячжуан и Синтай без необходимости не следует покидать свои населенные пункты", - указал он. По его словам, власти провинции временно приостановили пассажирское сообщение с этими городами.

Власти уже организовали массовое тестирование населения на коронавирус. К настоящему времени в Шицзячжуане протестированы 4,86 млн жителей, в соседнем городе Синтай ПЦР-тесты прошли 1,89 млн горожан. В общей сложности за неделю там выявлено 127 заболевших и 183 бессимптомных случая. Власти планируют завершить тестирование населения в субботу.

Правительство Пекина временно приостановило автомобильное и железнодорожное сообщение с Шицзячжуаном, расположенным в 300 км от китайской столицы.

В Шицзячжуане отменены культурно-массовые мероприятия. Для выезда из города автомобилистам необходимо предъявить специальный пропуск. Власти провинции Хэбэй направили в Шицзячжуан около 3 тыс. врачей для работы в медицинских учреждениях города. В школах и детских садах отменены занятия.

Первый случай заражения в Шицзячжуане был выявлен 2 января. За последние сутки в Китае были выявлены 53 новых случая инфицирования коронавирусом, 33 из них - в провинции Хэбэй. Всего в КНР насчитывается 521 активный случай заболевания, 123 из которых приходятся на провинцию Хэбэй, что делает регион первым по этому показателю в материковом Китае.