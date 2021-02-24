Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на опорную орбиту Марса

Беспилотный космический аппарат КНР "Тяньвэнь-1" в среду вышел на опорную орбиту Марса и вскоре приступит к научным исследованиям. Об этом сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется на его официальной странице в социальной сети WeChat, зонд завершил корректировку траектории в 06:29 по пекинскому времени (01:29 мск). По данным центра, в ближайшие три месяца аппарат будет находиться на высоте от 280 км в перицентре (точка, наиболее приближенная к планете) до 59 тыс. км над поверхностью планеты.

С момента запуска "Тяньвэнь-1" преодолел свыше 470 млн км (полет по прямой линии между Марсом и Землей невозможен из-за гравитационного поля Солнца, поэтому выбираются более длинные траектории - эллиптическая, параболическая и гиперболическая). При выходе на марсианскую орбиту с учетом специфики движения он удален от нашей планеты более чем на 212 млн км.

Ожидается, что в мае-июне зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. 10 февраля он достиг эллиптической орбиты Марса. Аппарат весит 5 тонн: 1,3 тонн приходится на посадочный модуль и 3,7 тонн - на орбитальную станцию. Он оснащен 13 современными измерительными приборами.