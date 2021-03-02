На западе Японии распространяется британский штамм коронавируса
Власти города Кобе на западе Японии зафиксировали увеличение доли заразившихся новым штаммом коронавируса из Великобритании среди общего числа инфицированных в регионе. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в первую неделю февраля их доля составила 4,6%, во вторую - 10,5%, в третью - 15,2%. В связи с увеличением этой группы заразившихся городские власти приняли решение расширить число проводимых тестирований для контроля над распространением нового штамма.
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