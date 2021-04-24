США направят патрульный самолет на поиски пропавшей индонезийской подлодки

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon есть в числе воздушных средств, направленных Соединенными Штатами на поиски исчезнувшей подлодки ВМС Индонезии. На борту пропавшего судна находились не менее 53 человек, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

«По запросу властей Индонезии мы направляем воздушные средства, включая патрульный самолет P-8 Poseidon, чтобы помочь в поисках пропавшей подлодки», — приводит CNN заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь рядом с островом Бали. Это произошло во время учений. На подлодке находились не менее 53 человек. В результате Индонезия запрашивала помощь у Австралии и Сингапура. Помимо того, в поисках участвует Индия.