Президент Индонезии объявил погибшей затонувшую подлодку с 53 военнослужащими на борту

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели в Балийском море подводной лодки Nanggala​​​​​​, на борту которой находились 53 человека и поисками которой занимались последние несколько дней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В субботу я получил доклад от командования ВМС о том, что подлодка утонула", - заявил глава государства заявил в воскресенье в специальном видеообращении. "Весь индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии", - отметил президент и назвал экипаж "патриотами, охранявшими суверенитет страны".

Кроме того, глава государства пообещал "сделать максимум для поисков подлодки, на это будут направлены все лучшие средства".