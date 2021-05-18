В Эквадоре девять человек погибли в ДТП с участием автобуса
По меньшей мере девять человек погибли и еще 27 пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Эквадоре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации издания, инцидент произошел в провинции Каньяр в центральной части страны. Автобус следовал из третьего по величине в стране города Куэнка, расположенного в Андах, в Гуаякиль на побережье.
Движение по трассе перекрыто. Причины аварии выясняются.
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