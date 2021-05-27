Совбез ООН осудил арест президента и премьера Мали

Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить временного президента Мали Ба Ндао, премьер-министра страны Моктара Уана и других лидеров переходного периода, решительно осудив их арест. Об этом говорится в заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они [члены Совбеза] призвали к безопасному, немедленному и безоговорочному освобождению всех задержанных должностных лиц и настоятельно призвали элементы сил обороны и безопасности безотлагательно вернуться в свои казармы", - говорится в сообщении.

Члены СБ ООН также призвали к возобновлению переходного периода под руководством гражданских лиц в Мали, что должно привести к проведению выборов и установлению конституционного порядка в 18-месячный срок в соответствии с переходной хартией.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на советника вице-президента Мали Ассими Гоиты Баба Сиссе сообщило, что президент и премьер Мали будут освобождены постепенно вместе с другими арестованными лидерами переходного периода.

В среду, как информировало агентство, Сиссе объявил об уходе в отставку президента и премьер-министра Мали. Вечером 24 мая они были задержаны в своих резиденциях группой военных и под конвоем доставлены на армейскую базу Кати вблизи столицы.