Военный вертолет США совершил аварийную посадку на юге Японии

Военный вертолет США UH-1 совершил аварийную посадку на острове Цукэн, относящемся к южной префектуре Окинава. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг телеканал NHK.

Вертолет приземлился в поле в 120 м от жилых домов. Никто из пяти членов экипажа не пострадал. Вертолет приписан к базе Корпуса морской пехоты США Футэмма.

По предварительным данным, причиной инцидента стали проблемы с двигателем. Местные жители подтвердили, что вертолет перед посадкой летел очень низко и издавал сильный шум.

"Мы намерены принять строгие меры. Такого не должно повторяться. Жители префектуры очень обеспокоены случившимся", - заявил вице-губернатор Окинавы Киитиро Дзяхана. Он также отметил, что власти префектуры могут заявить протест американскому военному командованию в связи с инцидентом.