Китай вывел на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-4-би"
Китай успешно вывел на заданную орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-4-би". Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".
По его данным, запуск состоялся с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3-би".
Как отмечает агентство, "Фэнъюнь-4-би" является новым поколением метеорологических спутников на геостационарных орбитах. Аппарат будет использоваться для метеорологических исследований, прогнозов погоды и предупреждения стихийных бедствий.
Нынешний запуск стал 372-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".
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