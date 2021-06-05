В ходе манифестаций в Колумбии с 28 апреля пострадали более 2,3 тыс. человек

По меньшей мере 2 359 человек получили травмы различной степени тяжести во время манифестаций, которые с 28 апреля проходят в Колумбии. Соответствующий отчет в субботу представило министерство национальной обороны республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 28 апреля по 4 июня ранения получили 1 106 гражданских лиц и 1 253 полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что за этот период полицией были задержаны 1 249 человек. Кроме того, правоохранительные органы конфисковали 40 747 единиц холодного оружия, 1 625 единиц огнестрельного оружия, 691 единицу пневматического оружия.

С 28 апреля в Колумбии начались демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.