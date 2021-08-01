Семь человек погибли при взрыве минометного снаряда на юге Афганистана

Не менее семи мирных граждан погибли при попадании минометного снаряда в автомобиль в городе Кандагар в одноименной провинции на юге Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал​​​​​​​ Ariana News.

По его данным, среди жертв были женщины и дети. Другие подробности не приводятся.

Афганские силовики возложили ответственность за атаку на представителей радикального движения "Талибан", отмечает телеканал.