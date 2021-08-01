Семь человек погибли при взрыве минометного снаряда на юге Афганистана
Не менее семи мирных граждан погибли при попадании минометного снаряда в автомобиль в городе Кандагар в одноименной провинции на юге Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Ariana News.
По его данным, среди жертв были женщины и дети. Другие подробности не приводятся.
Афганские силовики возложили ответственность за атаку на представителей радикального движения "Талибан", отмечает телеканал.
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