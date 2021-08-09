Китай поставил Пакистану первую партию вакцины компании Sinopharm по программе COVAX

Фармацевтическая компания КНР Sinopharm в понедельник осуществила первую поставку вакцины от коронавируса собственного производства Пакистану через международную программу COVAX. Об этом сообщила китайская газета Global Times, передает Trend со ссылкой ТАСС.

Как уточняется на странице издания в Twitter, таким образом Пекин стремится выполнить свои обещания, касающиеся оказания помощи другим государствам в борьбе с пандемией.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит проекту Всемирной организации здравоохранения по совместным закупкам и распространению вакцины COVAX $100 млн для предоставления иммунобиологических препаратов от коронавируса развивающимся странам. По его словам, Пекин готов тесно координировать усилия с международным сообществом, содействовать глобальному сотрудничеству в данной сфере.

Ранее в этом месяце министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что китайские предприятия поставили за рубеж уже более 750 млн доз вакцин от коронавируса.