На севере Марокко взяли под контроль крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар на севере Марокко, уничтоживший с 14 августа около 1,1 тыс. га деревьев и другой растительности, взят под контроль. Об этом сообщил глава Национального центра управления климатическими рисками в лесах Фуад Ассали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, мобильные бригады останутся на месте, чтобы отреагировать на возможное возобновление пожара.

Для тушения лесного пожара были мобилизованы около 520 человек. В провинции Шефшауэн власти Марокко в течение нескольких дней использовали четыре самолета королевских ВВС и четыре самолета королевской жандармерии.

Продолжается расследование причин пожара.

B Марокко риск возникновения пожаров усилился в середине августа в связи с установившейся на большей части территории страны чрезвычайно жаркой погодой. В некоторых провинциях температура воздуха прогревалась до 48-49 градусов.