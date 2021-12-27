В Японии сообщили о проведении доклинических испытаний российских вакцин от COVID
Токийское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic объявило о планах проведения первых на территории Японии доклинических испытаний российских вакцин против COVID-19 "Спутник V" и "Спутник Лайт", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Наша испытательная вакцинация предназначена для изучения того, насколько повышается уровень антител, как долго может сохраняться эффективность, а также гарантируется ли безопасность", - говорится на сайте медучреждения.
Отмечается, что российские вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" расширят возможности для людей в борьбе с COVID-19.
Также подчеркивается, что испытание вакцин не является официальной вакцинацией.
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