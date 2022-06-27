Индия поставила с середины мая за рубеж 1,8 млн тонн пшеницы

Индия, несмотря на введенный в середине мая запрет на экспорт продовольственного зерна, поставила со дня запрета 1,8 млн тонн пшеницы. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава департамента продовольствия Министерства по делам потребителей, продовольствия и государственного распределения Индии Судханшу Пандей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чиновник отметил, что Нью-Дели отгружает зерно на экспорт только по решению индийского правительства по гуманитарным соображениям, чтобы удовлетворить насущные потребности других стран.

"В прошлом году Индия отгрузила рекордные почти 7 млн тонн пшеницы, в то время как обычно мы экспортируем около 2 млн тонн, что составляет около 1% мировой торговли пшеницей. Стоит отметить, что после введения ограничений и до 22 июня этого финансового года 1,8 млн тонн пшеницы были отправлены в ряд стран", - цитирует чиновника газета The Times of India.

Пандей указал, что в числе этих стран Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Израиль, Индонезия, Йемен, Катар, Малайзия, Непал, ОАЭ, Оман, Таиланд, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка и Южная Корея.

Правительство Индии запретило 14 мая экспорт пшеницы. Как информировало Министерство торговли и промышленности, такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен с учетом резкого роста мировых цен на зерно. При этом Нью-Дели разрешает поставки пшеницы, по которым безотзывные аккредитивные письма были выпущены до 13 мая включительно. Другим исключением назван экспорт пшеницы с санкции правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран и по просьбе их властей.

В марте Индия заявила о намерении принять в ближайшее время меры, направленные на то, чтобы стать ведущим мировым экспортером пшеницы. Однако по ряду причин, в том числе из-за роста цен и сильной жары в районах выращивания этого злака, в республике теперь опасаются нехватки пшеницы на внутреннем рынке.