В КНДР число заболевших лихорадкой опустилось ниже 3 тысяч случаев за сутки

В Северной Корее число заболевших лихорадкой опустилось ниже отметки в 3 тысячи выявленных случаев за сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

"У более 2,5 тысяч человек проявились симптомы лихорадки в течение 24 часов", - говорится в сообщении со ссылкой на данные государственного чрезвычайного штаба по предотвращению эпидемий КНДР.

Агентство отмечает, что "ежедневный показатель заболеваемости лихорадкой в стране стабильно снижается после пика 15 мая, когда выявили около 393 тысяч заболевших за сутки".

Всего за время эпидемии лихорадки, которую зарубежные эксперты называют коронавирусной инфекцией, в Северной Корее зафиксировано более 4,75 млн случаев заболевания, примерно 4,6 тыс. проходят лечение.

Северная Корея в последние дни не сообщает о новых подтвержденных смертельных случаях.

В конце июня сообщалось о менее 10 тыс. выявленных случаев заболевания так называемой лихорадкой за сутки.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.

В начале июня исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ситуация в КНДР "ухудшается, а не становится лучше".