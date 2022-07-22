Гутерриш считает соглашение по зерну величайшим достижением на посту генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что заключение соглашения об экспорте зерна с Украины было бы самым существенным его достижением на занимаемом посту. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос о значимости подписанного в Стамбуле договора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мне сложно провести глобальный исторический анализ события в то же день, когда оно произошло. Очевидный ответ - время покажет. Но, как сказал сам генеральный секретарь одному из вас неделю назад, если соглашение будет заключено, оно станет самым значительным достижением за все время его пребывания на этом посту".

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.