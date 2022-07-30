Apple заработала на iPhone в Китае вопреки коронавирусу

Apple сумела хорошо заработать на продажах смартфонов iPhone в Китае вопреки жестким мерам противодействия коронавирусу в этой стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет CNBC.

Во втором квартале нынешнего года Apple продала в Китае 9,9 миллиона iPhone, что на 25 процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом в целом китайский рынок смартфонов в апреле-июне просел на 10 процентов.

Главной причиной стали ограничения, введенные властями в крупных городах и отдельных провинциях из-за новых вспышек коронавируса. Самым ярким примером стал Шанхай, где ограничительные меры в виде полного локдауна держались на протяжении нескольких недель.

В то же время в июне ограничения были смягчены. Дополнительно на продажах позитивно сказался прошедший в Китае в середине месяца фестиваль покупок.

По предварительным подсчетам швейцарского инвестбанка UBS, июньские продажи Apple в Китае выросли на 227 процентов по сравнению с уровнем прошлого года.