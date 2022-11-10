Зеленский и Трюдо обсудили расширение оборонной поддержки и "зерновое соглашение"

Президент Украины Володимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо возможности расширения оборонной поддержки Украины и необходимость продления зернового соглашения.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский в четверг сообщил в Телеграме.

"Обсудили с премьер-министром Канады Джастином Трюдо оборонную поддержку Украины, возможности ее расширения и важность продления зернового соглашения", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что рассчитывает на голос Канады в G20 и ООН в поддержку украинских инициатив.