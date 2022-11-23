Чистая прибыль Xiaomi в третьем квартале 2022 года снизилась на 59,1%

Чистая прибыль одного из мировых лидеров по производству смартфонов китайской компании Xiaomi в третьем квартале 2022 года составила 2,11 млрд юаней ($297,1 млн), что на 59,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в опубликованном в среду отчетном докладе компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Негативная динамика отмечена и по общей выручке, которая за июнь - сентябрь составила 70,4 млрд юаней $9,9 млрд). Спад данного показателя в годовом выражении оказался на уровне 9,7%. Во втором квартале снижение было на 20,1%. За указанный период в собственные научно-технические разработки компанией было вложено 4,1 млрд юаней ($577,4 млн), что на 8,1% превысило показатель второго квартала этого года.

Согласно данным доклада, за июнь - сентябрь выручка от продаж смартфонов Xiaomi выросла на 0,6% по сравнению со вторым кварталом и составила 42,5 млрд юаней ($5,9 млрд). По всему миру за указанный период компанией было поставлено 40,2 млн смартфонов - квартальный рост на 2,8%.

Xiaomi была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в число крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году компания провела первичное публичное размещение своих акций на бирже в Гонконге.

В феврале этого года основатель Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что компания в ближайшие три года намерена потеснить продукцию Apple ("Эппл") и занять лидирующие позиции по продажам в КНР. Xiaomi сталкивается в настоящее время с жесткой конкуренцией со стороны других производителей.