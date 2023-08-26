В некоторых странах растет число госпитализаций и смертей от COVID-19 - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - В некоторых странах растет число госпитализаций вследствие заражения коронавирусом и смертельных случаев на фоне общего снижения заболеваемости в мире.

Как передает Trend, об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По его словам, COVID остается глобальной угрозой для здоровья.

"Хотя число случаев заболевания, о которых известно ВОЗ, продолжает снижаться, мы наблюдаем увеличение количества сообщений о госпитализациях, поступлениях в отделения интенсивной терапии и смертях в некоторых странах", - сказал он.

Как отметил Гебрейесус, ВОЗ продолжает призывать все страны усилить наблюдение, секвенирование и отчетность, чтобы можно было оценить риск новых вариантов, таких как EG.5 и BA.2.86.