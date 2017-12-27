Президент России Владимир Путин призвал обратить особое внимание на цены на зерно в свете рекордного урожая, чтобы результат блестящей работы аграриев не обернулся для них проблемами. "Нужно поддержать нам производителей сельхозпродукции с тем, чтобы результат их блестящей работы не обернулся для них какими-то экономическими новыми проблемами", - заявил он на заседании Госсовета, передает ТАСС.

"На что нужно сейчас обратить внимание - в связи с рекордным урожаем цены на зерно у нас какие", - подчеркнул глава государства.

"Я понимаю решения, связанные с интервенциями и так далее, - заявил он. - Есть и другие инструменты поддержки и настало время, когда их нужно использовать".

Оценивая итоги сельскохозяйственного года, Путин отметил: "Урожай шикарный, мы должны поздравить еще раз тружеников сельского хозяйства: это их заслуга, их результат".

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