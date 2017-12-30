ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Петербурге

30 декабря 2017 01:24 (UTC+04:00)

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек, передает РИА Новости со ссылкой на сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

Согласно заявлению, атаку совершили члены ячейки ИГ.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в среду в супермаркете в Петербурге. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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