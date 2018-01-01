В России выросла пошлина на экспорт нефти

1 января 2018 03:46 (UTC+04:00)

Пошлина на экспорт нефти из РФ с первого января выросла на 6,4 доллара — до 111,4 доллара за тонну со 105 долларов за тонну в декабре, передает РИА Новости со ссылкой на документы Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря 2017 года составила 62,54 доллара за баррель, или 456,5 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с первого февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с первого января повысилась до 17,9 доллара с 16,8 доллара.

Пошлина на прямогонный бензин (нафту) увеличилась до 61,2 доллара с 57,7 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — до 33,4 доллара с 31,5 доллара. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла в январе составит 33,4 доллара за тонну, на темные — 111,4 доллара за тонну.

Пошлина на кокс выросла до 7,2 доллара с 6,8 доллара за тонну.

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