Минтранс России ожидает возобновления полетов в Каир в середине февраля

11 января 2018 18:42 (UTC+04:00)

Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром состоится, скорее всего, в середине февраля, заявил журналистам глава Минтранса России Максим Соколов, передает РИА Новости.

Египет провел большую работу по усилению мер безопасности в столичном аэропорту после того, как Россия в ноябре 2015 года прервала с этой страной авиасообщение из-за крушения над Синаем самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Транспортные ведомства РФ и Египта 15 декабря в Москве подписали протокол о сотрудничестве по авиабезопасности, необходимый для возобновления полетов. Глава минавиации Египта Шериф Фатхи тогда сказал, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля.

"Как я и говорил, потребуется примерно полтора месяца после подписания указа на открытие авиасообщения и заключение соответствующих договоров с аэропортом Каира, с хендлинговыми компаниями, на перезапуск работы представительства "Аэрофлота", - сказал Соколов.

Президент РФ Владимир Путин 2 января подписал указ, сняв с Каира запрет российским авиакомпаниям летать в Египет, а также разрешив продавать туры с перелетами в этот город. "Соответственно, это примерно середина февраля", - отметил глава Минтранса.

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