Россия и Индия обсуждают контракт на поставку С-400

30 января 2018 18:06 (UTC+04:00)

Контракт на поставку С-400 с Индией продолжает обсуждаться, Дели предлагает локализовать производство этих комплексов, заявил журналистам вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Нам понятны офсетные требования индийских партнеров, то есть не просто закупать, а локализовать производство у себя на территории", - сказал он. По его словам, мы обсуждаем этот контракт. "Когда он будет подписан, я надеюсь, что это не будет относительно долго. Локализация возможно в том случае, если мы в Индии видим партнера, технологически готового для этого", - уточнил Рогозин, отметив, что в Индии серьезные партнеры в области кораблестроения, авиастроения. "В области зенитно-ракетных систем у них нет пока таких компетенций", - сказал он. По его мнению, этот вопрос должен сначала обсуждаться на рабочем уровне.

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