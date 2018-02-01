Лавров призвал к объединению усилий для борьбы с терроризмом

1 февраля 2018 19:27 (UTC+04:00)

Опыт союзнических отношений и совместной борьбы во Второй мировой войне востребован сегодня, в частности, для решения проблемы международного терроризма, Россия к такой совместной работе готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Опыт союзничества и братства по оружию в годы Второй мировой особенно востребован в нынешних условиях, когда мировое сообщество сталкивается с многочисленными опасными вызовами, в том числе со стороны международных террористов, которые, как и нацисты, ради достижения своих целей проявляют полное пренебрежение человеческой жизнью", - заявил Лавров на памятном мероприятии, посвящённом 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Он отметил, что справиться с этой проблемой, как и с другими угрозами, "можно лишь сообща, на основе солидарности и взаимного доверия, с опорой на международное право и центральную координирующую роль ООН".

"Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к совместной работе, взаимодоверительному сотрудничеству, объединению усилий и коллегиальному поиску решений всех накопившихся проблем в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности", - добавил Лавров.

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