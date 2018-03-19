Путин поблагодарил сторонников за поддержку на выборах

Действующий президент РФ Владимир Путин, лидирующий, по предварительным подсчетам, в выборной гонке, поблагодарил своих сторонников за поддержку на выборах. Со словами благодарности он выступил со сцены митинга-концерта "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве. Путин призвал сторонников вместе взяться за большую масштабную работу во имя России, пишет ТАСС.

"Спасибо вам большое за поддержку! - сказал он. - Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны: спасибо вам большое за результат!"

"Вы - наша команда и я - член вашей команды. Все, кто сегодня голосовал, - эта наша большая общенациональная команда", - добавил он, отметив, что видит в этом "как минимум признание того, что было сделано за последние годы в очень сложных условиях"

В результатах голосования Путин видит доверие и надежду на развитие страны. "Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, - доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно, и еще более результативно", - заявил он.

Путин поблагодарил поддержавших его граждан за то, что "у нас такая мощная, многомиллионная команда". Глава государства подчеркнул, что "очень важно сохранить это единство".

"Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. А для этого нам нужно ощущать, чувствовать локоть каждого гражданина страны", - заявил Путин.

Он заверил, что его команда в процессе управления государством не будет "руководствоваться какими-то конъюнктурными соображениями". "Мы будем думать о будущем нашей великой родины, о будущем наших детей. И действуя так, мы, безусловно, обречены на успех. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России", - подчеркнул российский лидер.

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