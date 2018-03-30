BMW отзывает 1,2 тысячи кроссоверов X3 в России‍

30 марта 2018 10:38 (UTC+04:00)

Компания "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 1202 кроссовера BMW X3, которые были проданы на территории России c 2017-го по текущий 2018 год, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Отмечается, что причиной отзыва стала возможная не установка винтов для крепления заднего спойлера, при отсутствии которых в ходе поездки в области заднего спойлера могут быть слышны шумы, создаваемые потоком воздуха.

Помимо этого, отмечается в сообщении, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае он может отсоединиться во время езды с большой скоростью.

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