В России обвинили США в попытках подорвать авторитет миссии ОЗХО в Сирии

США пытаются подорвать авторитет миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии, Россия не собирается вмешиваться в работу ее специалистов, сообщили в постпредстве РФ при ОЗХО, передает РИА Новости.

"США пытаются подорвать авторитет миссии по установлению фактов ОЗХО еще до того, как они прибыли в сирийскую Думу. Россия подтверждает свою приверженность обеспечению безопасности миссии и не будет вмешиваться в ее работу", — говорится в сообщении постпредства в Twitter.

В штаб-квартире ОЗХО в понедельник проходит специальное заседание исполнительного совета организации по ситуации вокруг Сирии.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

В субботу по инициативе России для обсуждения ракетных ударов было созвано заседание Совета безопасности ООН. Россия представила на заседании проект резолюции, который был отклонен, а МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада.

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