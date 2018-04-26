Лавров и Зариф обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе двусторонней встречи обсудит c главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию вокруг иранской ядерной программы, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, на 28 апреля запланирована внеочередная встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана в Москве, на полях которой пройдут двусторонние встречи — с главой МИД Турции и главой МИД Ирана.

"Речь идет о беседе министров иностранных дел России и Ирана. Планируется обсуждение широкого круга вопросов в традиционно дружественных и динамично развивающихся двусторонних отношениях… Конечно, состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам, в том числе по обостряющейся ситуации вокруг реализации СВПД по иранской ядерной программе", — сообщила Захарова на брифинге.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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