Россия готова укреплять взаимодействие с США по Сирии

Москва готова укреплять взаимодействие РФ и США по Сирии как в военной сфере, так и в политической, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наше взаимодействие по урегулированию кризиса в той части Ближнего Востока и северной Африки было более предметным, более нацеленным на продвижение урегулирования, в том числе в политической сфере", — заявил он.

"Будем готовы двигаться в том направлении настолько, насколько американская сторона сочтет для себя возможным", — добавил министр.

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