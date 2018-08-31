Россия готова укреплять взаимодействие с США по Сирии

31 августа 2018 18:14 (UTC+04:00)

Москва готова укреплять взаимодействие РФ и США по Сирии как в военной сфере, так и в политической, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы заинтересованы в том, чтобы наше взаимодействие по урегулированию кризиса в той части Ближнего Востока и северной Африки было более предметным, более нацеленным на продвижение урегулирования, в том числе в политической сфере", — заявил он.

"Будем готовы двигаться в том направлении настолько, насколько американская сторона сочтет для себя возможным", — добавил министр.

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