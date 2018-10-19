Си Цзиньпин высоко оценил координацию России и Китая в международных делах

19 октября 2018 17:52 (UTC+04:00)

Тесная координация Москвы и Пекина в международных делах стала ключевым фактором, способствующим глобальному миру и стабильности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Пекине, передает в пятницу РИА Новости.

"Россия и Китай добились значительных результатов во всех сферах сотрудничества, а тесная координация и взаимодействие двух стран в международных делах стали ключевым фактором и конструктивной силой, способствующими глобальному миру и стабильности", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении министерства обороны Китая.

Он подчеркнул, что "Китай продолжит работать совместно с Россией и готов полной мере использовать прекрасный шанс по случаю празднования 70-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами в следующем году для укрепления всеобъемлющего сотрудничества и взаимной поддержки, а также готов способствовать продвижению китайско-российских партнерских отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества на новый уровень, приносить больше пользы народам двух стран".

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