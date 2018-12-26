Захарова: Контроль над оставляемыми США территориями САР должен отойти Дамаску

26 декабря 2018 16:02 (UTC+04:00)

Контроль над оставляемыми американцами сирийскими территориями должен отойти властям Сирии, но о контактах Вашингтона и Дамаска неизвестно, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Возникает, конечно, и принципиальный вопрос - кому будет передаваться контроль над оставляемыми американцами территориями? Очевидно, это должно быть правительство Сирии по международному праву и исходя из того, какой путь прошла Сирия и сирийский народ. Но пока у нас нет сведений о каких-либо контактах между Вашингтоном и Дамаском по этому поводу", - сказала Захарова на брифинге.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

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