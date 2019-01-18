Найден один из летчиков Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке

Спасатели обнаружили одного из летчиков Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Экипаж вертолета Ми-8 поисково-спасательного обеспечения Восточного военного округа визуально видит летчика самолета Су-34 на спасательном плоту. Летчик подает световые сигналы", — говорится в заявлении департамента информации и массовых коммуникаций.

Отмечается, что спасательная операция проходит в сложных погодных условиях при шквалистом ветре и четырехбалльном шторме. Сейчас к месту аварии приближается рыболовецкое судно.

Ранее Минобороны подтвердило информацию о столкновении двух Су-34 на Дальнем Востоке. Они летели без боекомплекта, экипажам удалось катапультироваться.

Самолеты, предположительно, упали в Татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином. Позднее стало известно, что Ан-12 обнаружил спасательный плот одного из пилотов.