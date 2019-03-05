Песков: Формат группы по Сирии, обсуждавшийся Путиным и Нетаньяху, предстоит проработать

5 марта 2019 16:35 (UTC+04:00)

Вопросы создания рабочей группы по Сирии еще предстоит проработать, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Действительно, обсуждались [президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху] различные форматы взаимодействия между Россией и Израилем в плане дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее, включая чувствительные вопросы для всех заинтересованных сторон", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что "у разных сторон в этом деле есть свои чувствительные вопросы".

"Какие именно будут форматы, какая будет композиция участников - пока говорить чуть-чуть преждевременно. Это будет прорабатываться", - отметил Песков.

27 февраля в Москве прошли переговоры Путина и Нетаньяху, по итогам которых глава российского государства заявил, что рабочая группа по Сирии с участием России, Израиля и других государств, а также самих сирийцев, может заняться вопросами нормализации ситуации в этой стране уже после окончательного подавления терроризма в Сирийской Арабской Республике. Ранее высокопоставленный источник в правительстве Израиля сообщил журналистам по итогам визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву, что Москва и Тель-Авив решили создать рабочую группу с участием ряда стран "для проработки вопроса об удалении из Сирии иностранных сил".

"Что касается рабочей группы, то идея заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами - это, прежде всего, конечно руководство Сирийской Арабской Республики, это, может быть, оппозиция, это страны региона, все, кто вовлечен в этот конфликт - создать такую рабочую структуру, которая бы занялась окончательной нормализацией уже после подавления последних очагов терроризма", - сказал Путин.

"Связано это, в том числе, и с выводом всех [иностранных] вооруженных сил с территории Сирийской Арабской Республики, и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности с сохранением ее территориальной целостности", - сказал президент РФ. Он подчеркнул, что это полностью соответствует российской позиции по Сирии, и данный вопрос обсуждался на встрече с Нетаньяху.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лавров рассчитывает, что сирийская оппозиция поможет создать конституционный комитет
Россия 14:03
В Турцию прибыл спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри
Турция 10:28
Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией ДРСМД
Россия 4 марта 18:08
ЕС расширил санкции против Сирии
Европа 4 марта 18:01
Турция начала стягивать военную технику на границу с Сирией
Турция 4 марта 16:44
Глава МИД Катара оценил возможность возвращения Сирии в ЛАГ
Арабские страны 4 марта 13:32
Лента новостей
В Баку открылась еще одна праздничная ярмарка
Общество 17:08
Казахстан будет экспортировать крупный рогатый скот в Иран
Экономика 17:07
В Азербайджане 8 марта будет ветрено
Общество 17:04
Турция откроет новый контрольно пропускной пункт на границе с Сирией – министр
Турция 17:03
В Азербайджане изменены правила размещения наружной рекламы
Общество 16:58
Проект социальной направленности охватит несколько регионов Азербайджана
Бизнес 16:57
При поддержке Azercell прошел семинар "Узнайте, как создать сайт за 1 день"
ИКТ 16:54
Работы азербайджанских художников прошли в финал международного конкурса Portrait Now! 2019 (ФОТО)
Общество 16:50
В Азербайджане прогнозируется значительный рост рынка облигаций
Финансы 16:50