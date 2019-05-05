В России пьяная женщина забыла ребенка в такси

5 мая 2019 19:33 (UTC+04:00)

Полицейские нашли женщину, которая забыла своего двухлетнего ребенка в такси в Ростове-на-Дону, сообщило ГУ МВД по Ростовской области, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации ведомства, 28 апреля в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступил ребенок 2,5 лет, которого родители забыли в такси. В МВД уточнили, что здоровью ребенка ничто не угрожает.

"Как выяснили сотрудники полиции, мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних составили административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Собранные документы будут переданы детскому омбудсмену, в комиссию по делам несовершеннолетних и в органы опеки и попечительства.

Ребенок пока остается в медицинском учреждении.

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