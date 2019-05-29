Российские космонавты вышли в открытый космос

29 мая 2019 20:43 (UTC+04:00)

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека "Пирс" МКС в открытый космос, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте НАСА, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости .
Кононенко и Овчинину предстоит установить поручень для перехода между Малым исследовательским модулем (МИМ) "Поиск" и Функционально-грузовым блоком (ФГБ) "Заря", забрать с модуля "Поиск" аппаратуру эксперимента "Тест" по исследованию влияния факторов космических полетов и живущих на поверхности бактерий на микроразрушение оболочки станции.

Также космонавты почистят иллюминаторы модуля "Поиск" и возьмут пробы-мазки с поверхности станции в рамках эксперимента "Тест". В завершение они снимут измерительные блоки эксперимента "Обстановка" (проводится для исследования взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой) и утилизируют их "методом отталкивания".
Работа за бортом посвящена Алексею Леонову, который в 1965 году совершил первый в мире выход в открытый космос, 30 мая ему исполнится 85 лет. Поздравления с днем рождения космонавты разместили на ранцах скафандров. У Кононенко надпись "Леонов номер 1", а у Овчинина - "С днем рождения, Алексей Архипович".
Этот выход в открытый космос станет единственным по российской программе в 2019 году, сообщали ранее в Роскосмосе.

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