Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган должны встретиться в январе

12 ноября 2019 14:24 (UTC+04:00)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган должны встретиться в январе 2020 года, но если сочтут необходимым, то побеседуют и раньше, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Хорошим поводом для личных контактов [Путина и Эрдогана] будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по "Турецкому потоку". Это, по планам, должно произойти в грядущем январе", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

При этом он заметил: "Между Путиным и Эрдоганом достаточно быстро согласовываются контакты телефонные, поэтому в данном случае это может быть в любой момент".

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