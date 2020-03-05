Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Основной темой встречи стало обострение ситуации в илибской зоне деэскалации.

Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии, его озвучили министры иностранных дел двух стран.

Соглашение включает в себя следующие пункты:

1. прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта;

2. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 в Сирии;

3. Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М-4.

Путин выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.

По итогам переговоров российский лидер отметил, что Москва не всегда разделяет оценки Анкары по происходящему в Сирии, но в критические моменты сторонам всегда удавалось находить точки соприкосновения.

Оба лидера согласились с тем, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом, и договорились продолжать сотрудничество в рамках астанинского формата по Сирии.