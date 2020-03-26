"Аэрофлот" закрыл почти все международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" на данный момент закрыла 92 международных маршрута из 94. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин. Ранее сообщалось, что оперштаб по профилактике коронавируса в РФ поручил Росавиации с 27 марта закрыть все регулярные и чартерные международные рейсы, за исключением вывозных, сообщает в четверг Trend со ссылкой на TACC.
"На 26 марта ограничения и сокращения так или иначе касаются 92 международных направлений из 94. Это, в соответствии с зимним расписание, 1 365 рейсов в неделю. Полный запрет международных полетов, за исключением возвратных специальных рейсов, - это ожидаемая мера", - сказал Демин.
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