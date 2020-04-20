У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в понедельник у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился в 158 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 47 км. Угроза цунами не объявлялась.
"Звонки в ЕДДС поводу сейсмического события от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - сказали ТАСС в ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа.
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